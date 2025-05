Prozessauftakt in Reutlingen

Ein Mann hat verdorbene Wurst und schlechtes Fleisch verkauft und vorgegeben, Metzger-Meister zu sein, so der Vorwurf. Am Mittwoch beginnt am Amtsgericht Reutlingen der Prozess.

Ein angeblicher Metzger und seine Partnerin müssen sich am Mittwoch vor dem Reutlinger Amtsgericht verantworten. Sie sollen eine Metzgerei in St. Johann-Gächingen (Kreis Reutlingen) betrieben und teils verdorbene Fleisch- und Wurstwaren verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von gewerbsmäßigem Betrug und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Keine Hygiene, verdorbenes Fleisch und verwahrloste Tiere Zusammen mit seiner Partnerin soll der Angeklagte zwischen 2022 und 2024 die Metzgerei betrieben und Tiere geschlachtet haben. Und das, obwohl sich seine Betriebsräume in einem hygienisch desolaten Zustand befunden hätten, so der Vorwurf. Die Kunden hätten reguläre Preise bezahlt für teils verdorbene Ware - im Vertrauen darauf, dass alles ordnungsgemäß gelaufen sei. Deswegen geht die Anklage von gewerbsmäßigem Betrug in insgesamt 35 Fällen aus. Den beiden Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, unter anderem Lamas, Pferde, Esel und Ziegen gehalten und diese nicht ausreichend versorgt zu haben. Weitere verwahrloste Tiere sollen in der Wohnung gelebt haben. Im Prozess am Amtsgericht Reutlingen sollen etliche Zeugen aussagen.