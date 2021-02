per Mail teilen

Am Landgericht Tübingen hat ein Prozess gegen fünf junge Männer begonnen. Sie werden angeklagt, im vorigen Jahr eine Bäckerei in Calw-Ostelsheim überfallen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft haben die fünf Männer die Mitarbeiter der Bäckerei mit einer Schreckschusspistole, einem Baseballschläger und einer Schere bedroht. Aus dem Büro haben sie dann Gegenstände und Geld im Wert von insgesamt 10.000 Euro gestohlen. Vor der Tat haben die zwischen 18- und 20-Jährigen Marihuana und Alkohol konsumiert. Auch weitere Drogen seien mit im Spiel gewesen, so die Anklage.