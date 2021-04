Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ist alles andere als harmlos: Ein Mann soll vier Polizisten mit seinem Auto angegriffen und deren Tod in Kauf genommen haben.

Der Mann ist 38 Jahre alt und stammt aus Reutlingen. Am Dienstag begann der Prozess gegen ihn am Landgericht Tübingen. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Die vier angegriffenen Polizisten waren bei der Tat mit dem Schrecken davon gekommen.

Schuss aufs Auto stoppte ihn

Es war ein Tag Ende Oktober vergangenen Jahres, an dem für den Angeklagten offenbar zu viel zusammenkam: Bier schon ab dem Mittag, lautstarker Streit mit der Lebensgefährtin und starke Tabletten in gefährlicher Dosis, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift. Demnach hat die Lebensgefährtin für den Mann eine Tasche gepackt und ihn aufgefordert, das Wochenende bei seiner Mutter zu verbringen. Weil der Streit eskalierte, hat die Frau, Mutter eines Babys, um Hilfe gerufen. Als dann die Reutlinger Polizei im Ortsteil Sondelfingen anrückte, soll der Mann versucht haben, vier Polizisten nacheinander mit seinem Auto anzufahren oder an eine Garagenwand zu pressen. Bis in letzter Not eine Polizistin auf das Auto schoss und es an der Front traf – erst da habe der mutmaßliche Angreifer aufgegeben.

Beschuldigter hat eigene Sicht

Im Tübinger Landgericht schilderte der 38-jährige, der bisher keine Vorstrafen hat, seine Sicht: er sei nur aus Gewohnheit in die Straße eingebogen, in der die Polizei war. Er sei dann von Polizeiautos praktisch zugestellt worden und habe erst dann einen Polizisten bemerkt, als der schon an der Fahrertür stand. Der Prozess wird am kommenden Freitag fortgesetzt.