Die Tübinger Seebrücke hat am Wochenende mit einem zweitätigen Protestcamp auf die Situation von Geflüchteten aufmerksam gemacht. Rund 100 Menschen waren am Samstag bei der Kundgebung auf dem Marktplatz. Es sei frustrierend, dass so viele Gemeinden Menschen aufnehmen möchten und sich trotzdem nichts ändert, so ein Sprecher der Tübinger Seebrücke. Mit der Aktion fordern sie die Aufnahme von mehr Geflüchteten, sowie sichere Fluchtrouten und bessere Bleibeperspektiven. Um die Situation der Flüchtlinge noch besser zu zeigen haben einige Mitglieder der Seebrücke von Samstag auf Sonntag in Zelten auf dem Tübinger Marktplatz übernachtet. Gerade jetzt vor der Landtagswahl sei es wichtig, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, so der Sprecher der Seebrücke. Auch in Reutlingen gab es am Sonntag Infostände. Insgesamt haben 15 Städte in Baden-Württemberg an der Aktion der Seebrücke teilgenommen.