Die Gewerkschaft IG Metall hat Mitarbeiter, Angehörige und Anwohner des Rottenburger Traditionsunternehmens MAG IAS GmbH am Mittag zum Warnstreik vor den Werkstoren aufgerufen. Im September wurde dort schon einmal protestiert.

Der Grund: Rund 130 Beschäftigte könnten in Rottenburg ihren Job verlieren. Es sei an der Zeit, dass sich der Arbeitgeber zum Standort bekenne und die Schließungsabsicht zurücknehme, so die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung.

Am 24. September 2020 bildeten rund 130 Beschäftigte vor den Werkstoren des Maschinenbauers MAG eine Menschenkette. Solidarität kam auch von Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher und den SPD-Politikern Dorothea Kliche-Behnke und Martin Rosenmann. SWR Anne Schmidt

Produktion zukünftig in Ungarn?

Der Maschinenbauer, der Maschinen für die Autoindustrie in aller Welt produziert, will künftig aus Kostengründen seine Produktion von Rottenburg nach Ungarn verlagern. Gemeinsam mit dem Betriebsrat und dem Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung hatte die Gewerkschaft bereits ein Konzept erarbeitet, wonach der Standort Rottenburg erhalten werden soll.

Wie ins neue Jahr gehen?

Trotz der seit über einem Monat andauernden Prüfung sei die angekündigte Schließung auch vor Weihnachten noch nicht vom Tisch genommen worden, so die IG Metall. Für den Dienstag sei ein letztes Gespräch vor dem Jahreswechsel zwischen Arbeitgeber, Betriebsrat und IG Metall geplant.