Protest gegen Stellenstreichungen bei Tübinger Walter AG

Beschäftigte der Tübinger Walter AG haben am Freitag vor der Firmenzentrale demonstriert. Sie wehren sich gegen den geplanten Abbau von über 100 Arbeitsplätzen.

Teile der Werkzeugproduktion sollen nach China verlagert werden. Darüber hatte die Geschäftsleitung die Belegschaft des Tübinger Stammwerks vor einer Woche informiert. Betroffen sind 107 der 550 Mitarbeiter am Standort.

Rund 60 Beschäftigte haben am Freitag vor dem Werkstor der Walter AG in Tübingen gegen den geplanten Stellenabbau demonstriert. SWR Stefanie Uhlig

An diesem Freitag sind im Anschluss an eine Betriebsversammlung rund 60 Mitarbeiter vor die Werkstore gekommen, um deutlich zu machen, dass der Betriebsrat um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen wolle. Die Vertreter der Belegschaft erwarten allerdings schwierige Verhandlungen.

China sei günstiger und wachse schneller

Der Hersteller von Werkzeugen zur Metallbearbeitung beschäftigt weltweit 3.500 Mitarbeiter. Die Auslagerung von Teilen der Produktion ins chinesische Wu-Schi seit nötig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der hohe Kostendruck in Deutschland und die Wachstumsmöglichkeiten in Asien hätten zu der Entscheidung geführt, so Walter-Personalchefin Anette Skau-Fischer.

Vertrauen habe gelitten

Der Betriebsrat spricht wegen der angekündigten Stellenstreichungen von einem Schlag ins Gesicht der Beschäftigen. Die bislang vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Vorstand der Walter AG sei nachhaltig geschädigt.