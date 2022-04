BW-Umweltministerin besucht Schule in Nagold: Schüler wollen Klimaschutz leben

per Mail teilen

Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums in Nagold haben eine Umwelt-AG ins Leben gerufen. Sie wollen sich mit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen.

Demonstrieren für den Klimaschutz ist gut, aber selbst etwas dafür tun noch besser, dachten sich die Gymnasiasten. Für die Projekttage im April sind unter anderem eine Müllsammelaktion, eine Modenschau sowie eine Ausstellung zum Klimawandel im Foyer geplant.

Thema Umwelt soll Schule nachhaltig beeinflussen

Den Gymnasiasten ist es vor allem ein Anliegen, dass sich auch die nachfolgenden Schüler-Generationen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Da die Hauptinitiatorin Lara Fröhlich bald ihr Abitur macht, haben sie auch die Umwelt- Arbeitsgemeinschaft gegründet.

Das Engagement der Schülerinnen und Schüler in Nagold (Kreis Calw) ist auch politisch gewürdigt worden: Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) war am Montag zu Besuch. Daneben schlossen sich auch der Bundestagsabgeordnete Klaus Mack (CDU) und mehrere Gemeinderatsmitglieder einem Rundgang durch die Schule an.

Bei Gesprächen wurden die einzelnen Projekte vorgestellt, darunter ein eigener Ausstellungsraum für alternative Mode. Bei einem Dokumentarfilm können sich die Besucher ein Bild davon machen, was "Fast-Fashion" bedeutet. Besonders die Jugend soll für das Problem der "Wegwerf-Kleidung" sensibilisiert werden. Live und über's Internet werden Fragerunden und Workshops angeboten.

Symbolische Papier-Fußabdrücke für das Klima

Auch an eine künstlerische Aktion haben die Schüler gedacht: Gemeinsam wollen sie ihren ökologischen Fußabdruck in Papierform abbilden und sich überlegen, wie sie diesen künftig verkleinern könnten. Jeder Gast und jeder Schüler darf sein persönliches Ziel auf einen Papier-Fußabdruck schreiben und ihn an einem Faden im Treppenhaus des Gymnasiums aufhängen.

Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat viele Ziele auf ihrem symbolischen ökologischen Fußabdruck notiert. Ihr oberstes Ziel: "zu Fuß statt mit dem Auto". SWR Emilia Laun

Flashmob zu "Happy-Song" geplant

Nach dem Motto, selbst aktiv werden, statt zu resignieren, planen die Schüler Mitte der Woche einen Flashmob. Auf dem Pausenhof wollen sie zu einer umgedichteten Version des "Happy Songs" von Pharrell Williams tanzen.