Das Regierungspräsidium Karlsruhe möchte herausfinden, welche Art von Straßenbeleuchtung Insekten am wenigstens schadet. Im Rahmen des Projektes "NaturLicht" wird auch die Lichtverschmutzung im Naturschutzgebiet Heimbachaue im Kreis Freudenstadt untersucht. Wie wirkt sich die Straßenbeleuchtung am Ortsrand von Loßburg-Betzenweiler auf die Insekten im Naturschutzgebiet aus? Um das herauszufinden wurden in den vergangenen Wochen an Straßenlaternen Insektenfallen angebracht. Bis Oktober werden diese regelmäßig geleert und die Tiere gezählt. Hintergrund: Zu viel künstliches Licht in der Nacht kann gerade Insekten enorm schaden. Die Forscher wollen nach Abschluss der Untersuchungen Vorschläge erarbeiten, wie man die Straßenbeleuchtung in der Nähe von Naturschutzgebieten und damit den Artenschutz verbessern kann.