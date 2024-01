Die Lage auf dem Energiemarkt hat sich erneut entspannt. Stadtwerke in Tübingen, Reutlingen und Albstadt haben deshalb ihre Preise angepasst. Aber es kommen auch Kosten dazu.

Zum 1. Januar haben viele Energieanbieter und Grundversorger ihre Preise für Strom und Gas gesenkt - auch in der Region Neckar-Alb. Die Situation an den Strombörsen hat sich bereits im vergangenen Jahr entspannt. Zuletzt fielen die Preise für Strom und Gas im Herbst 2023. Deshalb können die Stadtwerke in Tübingen, Reutlingen und Albstadt diesen Effekt an ihre Kunden weitergeben.

Verbraucherzentrale: Kosten im Blick behalten

Insgesamt bewertet Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die Entwicklung auf dem Energiemarkt der vergangenen Monate positiv für die Verbraucher. Zum Jahreswechsel stiegen jedoch laut Bundesregierung die Entgelte für die Netznutzung. Die höheren Netzentgelte könnten sich deshalb auf die Preise auswirken, sagt er. "Beim Strom sind wir vor allem abhängig von Fonds, die die Bundesregierung gebildet hat", so Bauer. Die Netzentgelte wurden bis Dezember 2023 noch aus dem Wirtschaftsstabiliserungsfonds bezuschusst. Stromversorger können diese Erhöhung an ihre Kunden weitergeben. Wenn das Geld aus dem Fonds nicht mehr fließe, würden das die Kunden über höhere Strompreise merken, ist sich Bauer sicher.

CO2-Preis greift wieder beim Gas

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verweist darauf, dass beim Gas ab März wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent gilt. Außerdem ist am 1. Januar der CO2-Preis auf Gas und Öl für das Jahr 2024 auf 45 Euro je Tonne gestiegen. Der schrittweise Anstieg des CO2-Preises ist eine Maßnahme der Bundesregierung, um den Umstieg auf klimaneutrale Energien zu finanzieren. Der erhöhte CO2-Preis könnte somit negative Auswirkungen auf den Gaspreis für die Verbraucher haben, so Matthias Bauer aus dem Bereich Bauen, Wohnen und Energie der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Erst als 2023 die Preise zurückgegangen sind, ist wieder ein Stück weit Sicherheit zurückgekommen.

Sonderkündigungsrecht bei Preisanstieg

Trotzdem müssten Verbraucher sich nicht sorgen, dass sich die Preise in den nächsten Monaten wieder ändern, so Bauer. Schließlich seien die Grundversorger sechs Wochen vor jeder Preisänderung zu einer Ankündigung gegenüber ihren Kunden verpflichtet. Steigt der Preis beim Strom haben Kunden je nach Vertrag ein Sonderkündigungsrecht.

Stadtwerke Tübingen reduzieren Gaspreis bis 20 Prozent

Auch die Stadtwerke Tübingen (swt) haben zum 1. Januar ihre Energiepreise angepasst. "Die Energiemärkte haben sich 2023 etwas beruhigt, deswegen konnten wir Teilmengen günstiger einkaufen. Deswegen können wir Strom um etwa 18 Prozent senken. Beim Gas sind es etwa 20 Prozent - genauso bei der Fernwärme", so Johannes Fritsche, Sprecher der swt.

Sowohl der höhere Mehrwertsteuersatz als auch die höhere CO2-Abgabe seien in ihren neuen Preisen bereits eingerechnet, steigende Netzentgelte aber noch nicht, so Fritsche. "Diese Kosten sind weder bei uns noch bundesweit bei allen anderen Energieversorgern in den Januartarifen eingepreist. Da müssen wir jetzt prüfen, ob wir das schlucken können", sagt er. Andernfalls könnten die Preise im Laufe des Jahres noch steigen.

Gastarif und Strompreise der Stadtwerke Tübingen Eine Kilowattstunde (kWh) Erdgas kostet seit 1. Januar 2024 im Einjahrestarif "TüGas Fix" 12,79 Cent. Das sind 3,31 Cent weniger im Vergleich zu den aktuellen Preisen. Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 18.000 kWh bedeutet dies im Vergleich zu seinem alten Preis ohne Gaspreisbremse eine Entlastung von rund 596 Euro im Jahr. Eine Kilowattstunde (kWh) Strom kostet seit 1. Januar 2024 im Einjahrestarif "TüStrom Natur Haushalt" 38,72 Cent. Das sind 9,28 Cent weniger im Vergleich zu den aktuellen Preisen. Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 1.800 kWh bedeutet dies im Vergleich zu seinem alten Preis ohne Strompreisbremse eine Entlastung von rund 167 Euro im Jahr. (Quelle: Stadtwerke Tübingen)

Entlastung bis zu 340 Euro im Jahr in Reutlingen

Der Anbieter FairEnergie, der zur Holding der Stadtwerke Reutlingen gehört, teilte bereits vergangenen November mit, dass er in diesem Jahr benötigte Erdgasmenge wieder zu moderaten Preisen einkaufen kann. "Für die FairEnergie ist es selbstverständlich, dass sich niedrigere Energiepreise an den Großhandelsmärkten und die gesunkenen Netzentgelte auch positiv auf unsere Kundentarife auswirken", heißt es in einer Mitteilung. Seit dem 1. Januar 2024 gibt es Preissenkungen um durchschnittlich elf Prozent, so FairEnergie Reutlingen.

Gastarif der FairEnergie Reutlingen Eine Kilowattstunde (kWh) Erdgas kostet seit 1. Januar 2024 im Tarif "FairGasBasis" 11,99 Cent (Brutto). Das sind 1,72 Cent weniger im Vergleich zu den aktuellen Preisen. Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh bedeutet dies im Vergleich zu seinem alten Preis ohne Gaspreisbremse eine Entlastung von 344 Euro im Jahr. (Quelle: FairEnergie Reutlingen)

Deutlich günstigere Preise für Haushalte in Albstadt

Auch die Albstadtwerke haben die Energiepreise gesenkt. Seit dem 1. Januar 2024 liegt der Gaspreis unter dem Gaspreisdeckel von 12 Cent pro Kilowattstunde. Deswegen kommt die Gaspreisbremse hier nicht mehr zum Tragen, heißt es in einer Mitteilung aus Albstadt (Zollernalbkreis). Insgesamt sind die Arbeitspreise der Albgas-Tarife um 9,76 Cent pro Kilowattstunde (brutto) und 9,12 Cent pro Kilowattstunde (netto) gesenkt worden. Auch die Strompreise gingen am 1. Januar runter. Insgesamt wurden die Arbeitspreise um 25,53 Cent pro Kilowattstunde (brutto) und 21,46 Cent pro Kilowattstunde (netto) gesenkt. Der Grundpreis bleibt hingegen unverändert, schreiben die Albstadtwerke.

Alle Energieanbieter teilen mit, dass künftige Änderungen, die per Gesetz oder Verordnung verabschiedet werden, für alle betroffenen Kundinnen und Kunden berücksichtigen werden. Gleiches gelte für die Preisbremsen bei Gas, Strom und Wärme.