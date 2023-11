per Mail teilen

Was war das für ein Jahr. Strom und Gas sind 2022 sehr teuer geworden. Allein die Gaspreise legten im Vergleich zum Vorjahr enorm zu. Nun entspannt sich die Lage.

Die Energiemärkte haben sich in diesem Jahr stark beruhigt. Die Großhandelspreise sind gefallen. Kunden in Tübingen, Reutlingen und Albstadt können sich jetzt freuen. Die Tarife werden günstiger, Strom- und Gaspreise gesenkt. Das teilen die örtlichen Anbieter mit.

Zwar sind die Anbieter nicht verpflichtet, die Vergünstigung in bestehenden Tarifen weiterzugeben. Dennoch profitieren die Erdgas-Kunden der FairEnergie Reutlingen, der Stadtwerke Tübingen und der Albstadtwerke zum Beispiel von den gesunkenen Beschaffungspreisen. Auch die Tarife für Neukunden werden günstiger.

FairEnergie Reutlingen senkt die Energiepreise für Kunden

Der Anbieter FairEnergie, der zur Holding der Stadtwerke Reutlingen gehört, teilt mit, dass er die für das kommende Jahr benötigte Erdgasmenge wieder zu moderaten Preisen einkaufen kann. "Für die FairEnergie ist es selbstverständlich, dass sich niedrigere Energiepreise an den Großhandelsmärkten und die gesunkenen Netzentgelte auch positiv auf unsere Kundentarife auswirken", heißt es in einer Mitteilung. Zum 1. Januar 2024 gebe es deutliche Preissenkungen. Die Erdgaspreise würden um durchschnittlich elf Prozent sinken, so FairEnergie Reutlingen.

Gastarif der FairEnergie Reutlingen Eine Kilowattstunde (kWh) Erdgas kostet ab 1. Januar 2024 im Tarif „FairGasBasis“ 11,99 Cent (Brutto). Das sind 1,72 Cent weniger im Vergleich zu den aktuellen Preisen. Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh bedeutet dies im Vergleich zu seinem alten Preis ohne Gaspreisbremse eine Entlastung von 344 Euro im Jahr. (Quelle: FairEnergie Reutlingen)

Stadtwerke Tübingen bieten niedrigere Tarife für Kunden an

Auch die Stadtwerke Tübingen (swt) senken laut Mitteilung die Energiepreise zum 1. Januar 2024 deutlich. "Die Strom-Sondertarife werden je nach Tarif zwischen 13 und 18 Prozent günstiger. Alle Strom-Sondertarife liegen mit ihrem Preis unter der staatlichen Strompreisbremse", schreibt die swt. Die Erdgas-Tarife sinken um durchschnittlich 20 Prozent. Allerdings könnte die angekündigte Mehrwertsteuererhöhung beim Erdgas die Preissenkung noch abschwächen, heißt es.

Gastarif und Strompreise der Stadtwerke Tübingen Eine Kilowattstunde (kWh) Erdgas kostet ab 1. Januar 2024 im Einjahrestarif „TüGas Fix“ 12,79 Cent. Das sind 3,31 Cent weniger im Vergleich zu den aktuellen Preisen. Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 18.000 kWh bedeutet dies im Vergleich zu seinem alten Preis ohne Gaspreisbremse eine Entlastung von rund 596 Euro im Jahr. Eine Kilowattstunde (kWh) Strom kostet ab 1. Januar 2024 im Einjahrestarif „TüStrom Natur Haushalt“ 38,72 Cent. Das sind 9,28 Cent weniger im Vergleich zu den aktuellen Preisen. Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 1.800 kWh bedeutet dies im Vergleich zu seinem alten Preis ohne Strompreisbremse eine Entlastung von rund 167 Euro im Jahr. (Quelle: Stadtwerke Tübingen)

Deutlich günstigere Preise für Kunden der Albstadtwerke

Die Albstadtwerke senken die Energiepreise ebenfalls. Die Gaspreise liegen ab dem 1. Januar 2024 unter dem Gaspreisdeckel von 12 Cent/kWh, daher komme die Gaspreisbremse hier nicht mehr zum Tragen, heißt es in einer Mitteilung aus Albstadt (Zollernalbkreis). Insgesamt werden die Arbeitspreise der Albgas-Tarife um 9,76 Cent/kWh (brutto), bzw. 9,12 Cent/kWh (netto) gesenkt. Auch die Strompreise gehen zum 1. Januar 2024 signifikant runter. Insgesamt werden die Arbeitspreise um 25,53 Cent/kWh (brutto), bzw. 21,46 Cent/kWh (netto) gesenkt. Der Grundpreis bleibt unverändert, schreiben die Albstadtwerke.

Alle Energieanbieter teilen mit, dass künftige Änderungen, die per Gesetz oder Verordnung verabschiedet werden, für alle betroffenen Kundinnen und Kunden berücksichtigen werden. Gleiches gelte für die gesetzlich geregelte Gaspreisbremse.