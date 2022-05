Jerg-Ratgeb-Preis an Berliner Maler vergeben

Das Kunstmuseum Reutlingen hat am Sonntag den mit 20.000 Euro dotierten Jerg-Ratgeb-Preis an den in Berlin lebenden Dokumentarfilmregisseur und Maler Jürgen Böttcher, besser bekannt unter dem Pseudonym Strawalde, vergeben. Der Preis, der an den süddeutschen Maler und Bauernführer im 16. Jahrhundert erinnert, wird alle 4 Jahren vergeben und ist mit einer Ausstellung verbunden.

Landschaften, Stadtansichten, Porträts und Übermalungen von Motiven großer Künstler wie Rembrandt oder Picasso - mal konkret mal abstrakt. Rund 80 Zeichnungen, Ölbilder, Siebdrucke, Skulpturen und kleine Filme zeigt die Ausstellung mit dem Titel „Hunger nach Bildern“. Ein Hunger, der nicht zu stillen ist, bis heute arbeitet der 90jährige täglich im Atelier. In seinem malerischen Werk spiegelt sich die Liebe zum Detail, zur Natur und zum Menschen.

Wegen seiner politischen und kritischen Haltung machte sich der in Sachsen geboren Künstler und Wegefährte des Liedermachers Wolf Biermann nicht nur Freunde in der ehemaligen DDR. Viele Filme des Dokumentarfilmers, in denen Arbeitswelten das zentrale Motiv sind, durften nicht gezeigt werden. Mit dem Jerg Ratgeb-Preis ehrt Reutlingen das Gesamtwerk von Persönlichkeiten, den durch äußere Umstände die höchste öffentliche Anerkennung versagt blieb. Was auf diesjährigen Preisträger längst nicht mehr zutrifft: inzwischen sind Strawaldes Werke in bedeutende Sammlungen weltweit zu sehen.