Die Schäden der Krawalle in Stuttgart sind weitgehend beseitigt. Die Diskussion, wie man künftig so etwas verhindern kann, ist voll im Gange. Die Stadt Tübingen hat ein Konzept entwickelt.

Die Ausschreitungen und Plünderungen in Stuttgart wirken in ganz Baden-Württemberg nach. Weil vor allem sehr junge alkoholisierte Männer als Täter ausgemacht wurden, möchte Tübingen gezielt auf diese Bevölkerungsgruppe zugehen. Die Stadt hat ein Präventionsprogramm entwickelt, um vorzubeugen: "CTC communities that care" - also frei übersetzt "Gemeinschaften, die sich kümmern".

Sozialpsychologen arbeiten an Konzept mit

Dazu sind bereits Tübinger Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren befragt worden, welche Erfahrungen sie mit Gewalt oder Mobbing schon gemacht haben. Mit diesem Konzept soll gemeinsam mit Sozialpsychologen erarbeitet werden, wie man an welche Gruppe herantritt oder auch Gruppenbildungen verhindert.

Ruhestörungen vor allem am Wochenende

Auch in Tübingen, Reutlingen, Balingen und anderen Städten in der Region Neckar-Alb schlagen junge Leute über die Stränge. Vor allem an den Wochenenden gebe es Ruhestörungen und Beschwerden von Anwohnern, so die Reutlinger Polizei. Zum Beispiel nachts, wenn die Kneipen längst zu sind und die jungen Leute einfach "den Weg nach Hause nicht finden". Ein Ärgernis sei auch der Müll, den die Jugendlichen hinterlassen. Zum Beispiel nach Grillpartys. Um möglichen Problemen mit solchen Gruppen zu begegnen, hat die Stadt Tübingen den kommunalen Ordnungsdienst am Wochenende auf acht Personen verdoppelt.