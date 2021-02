Die Schulen im Land sind mit Präsenz- und Wechselunterricht gestartet. Das gilt vorerst nur für Grundschüler und Schüler der Abschlussklassen. In der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen werden die Schüler regelmäßig auf Corona getestet.

Die Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen (GSS) besteht aus Gymnasium und Gemeinschaftsschule. Die Jahrgangsstufe 12 war bereits vor den Faschingsferien teilweise im Präsenzunterricht. Seit Montag dürfen nun auch die 11er und die 10er der Gemeinschaftsschule kommen. Inklusive der Kinder in der Notbetreuung werden dann wieder rund 350 Schüler*innen im Schulhaus sein, teilt die Schulleitung mit. Die GSS hat ein Hygienekonzept erarbeitet und bietet allen Schülern zwei mal in der Woche Corona-Schnelltestes an. Die Schule sei "in der glücklichen Lage" dies zu tun, heißt es.

Geschwister-Scholl-Schule Tübingen SWR Sarah Beschorner, SWR

Erschöpft nach Homeschooling

Auch an der Gemeinschaftsschule West dürfen Schüler wieder ins Schulgebäude kommen. Die Neunt- und Zehntklässler sind zuerst dran. Im Laufe der Woche sollen die Oberstufenschüler folgen. Für Rektorin Angela Keppel-Allgaier ist das ein wichtiger Schritt. Viele Schülerinnen und Schüler sowie viele Lehrkräfte hätte die Zeit im Homeschooling erschöpft und psychisch beansprucht. An der Gemeinschaftsschule West können die Schüler einen Haupt- oder Realschulabschluss und das Abitur machen. Für die Abschlussprüfungen hat das Kultusministerium coronabedingte Anpassungen angekündigt. So können die Schüler unter anderem wählen, ob sie am Haupt- oder am Nachschreibetermin geprüft werden wollen. Außerdem haben sie 30 Minuten mehr Zeit.