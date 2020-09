per Mail teilen

Es kann erneut zu Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen kommen. Laut Gewerkschaft Verdi wird am Freitag und Samstag unter anderem in Reutlingen Mark West, Rottweil und Rottenburg gestreikt. Verdi fordert in den aktuellen Verhandlungen eine höhere Tarifsteigerung, als die Deutsche Post vorschlägt.