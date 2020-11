per Mail teilen

Rund um Tuttlingen haben Menschen Post von einem Inkasso-Büro bekommen, das es gar nicht gibt. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche. Über ein Dutzend Briefe gingen vor allem an Senioren aus dem Kreis Tuttlingen. Verschickt hat die Schreiben laut Absender ein Inkassobüro in Berlin. Inhalt war die Aufforderung, Geld in die Slowakei zu überweisen. Dabei ging es um angeblich offene Rechnungen im Wert von über 500 Euro. Auch aus dem Kreis Konstanz wurden derartige Fälle gemeldet. Jetzt wird wegen versuchten Betrugs ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass noch weit mehr Menschen die betrügerischen Schreiben erhalten haben und auch erhalten werden. Sie empfiehlt, nicht voreilig auf die Schreiben zu reagieren.