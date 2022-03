Post-Covid-Studie der Uniklinik

Menschen mit Vorerkrankungen haben ein höheres Risiko, auch lange nach einer Corona-Infektion noch Beschwerden zu haben. Das haben Wissenschaftler der Uni Tübingen in einer Studie herausgefunden. Je mehr Vorerkrankungen jemand habe, desto häufiger trete Post-Covid auf, also Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung oder Geschmacks- und Geruchsverlust auch Wochen nach einer Covid-Erkrankung. Frauen haben dabei ein höheres Risiko als Männer, so die Uniklinik Tübingen. Während in bisherige Studien vor allem schwer kranke Covid-Patienten in Krankenhäusern einbezogen wurden, haben die Tübinger dieses Mal vor allem Menschen mit milden Krankheitsverläufen befragt, insgesamt 1.900 aus den Kreisen Reutlingen, Tübingen und dem Enzkreis. Fast die Hälfte gab an, dass sie trotz eines milden Krankheitsverlaufs auch zwölf Wochen nach der Infektion noch Beschwerden hatten, so die Uniklinik. Es sei aber nicht klar, ob die Beschwerden allein auf die Infektion zurückzuführen sind.