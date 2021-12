per Mail teilen

Die neue Batteriezellfertigung des Autobauers Porsche und des Batterieherstellers Customcells kommt in den Kreis Tübingen. Allerdings nach Kirchentellinsfurt - nicht in die Unistadt.

Das haben jetzt die Gremien beider Firmen entschieden. Bis zuletzt hatte sich vor allem die Stadt Tübingen große Hoffnungen gemacht, den Zuschlag für die neue Batteriezellfertigung zu erhalten. Doch die Unistadt ist raus, weil sich die Planung für die Firma im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt habe, hieß es am Freitag in einer Presseerklärung. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) sagte, die Entscheidung sei ein großer Erfolg der regionalen Wirtschaftsförderung. Es sei bereits absehbar gewesen, dass die vorgesehene Fläche in Tübingen zu klein sei.

Gewerbegebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt

Groß dafür die Freude im benachbarten Reutlingen, wo die Batteriezellfertigung jetzt in einem Industriegebiet zwischen Reutlingen und Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) angesiedelt wird. Den Ausschlag dafür habe die gute Lage gegeben, heißt es von Seiten der Investoren. Man werde dadurch von den kurzen Wegen zu zahlreichen wichtigen Forschungs- und Industriepartnern im Raum Stuttgart profitieren. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) wies auf die Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt Tübingen hin. Die habe letztlich zum Erfolg geführt.

"Als klar war, dass die Fabrik für die Tübinger Flächen zu groß wurde und sie deshalb nach Gärtringen oder Heilbronn abwandern könnte, sind wir auf Porsche zugegangen."

Hochleistungsbatterien für E-Porsches

Auf einer rund 28.000 Quadratmeter großen Fläche soll die neue Batteriezellfabrik bereits ab dem kommenden Jahr gebaut werden. Dafür haben sich Porsche und Customcells zusammengetan und die Cellforce Gruop gegründet. Geplant ist, dass sie 2024 in Betrieb gehen kann. Pro Jahr sollen dort Hochleistungs-Batteriezellen für etwa tausend Fahrzeuge hergestellt werden, die man dann in vollelektrisch angetriebene "High Performance Modellen" von Porsche eingebauen kann. Die Bundesregierung und das Land Baden-Württemberg fördern das Vorhaben mit rund 60 Millionen Euro.