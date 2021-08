Die Pop-Up-Stores in der Freudenstädter Innenstadt freut alle Beteiligten: Stadt, Hausbesitzer und Ladeninhaber. Die können vor allem ausprobieren, ob sich ein Geschäft für ihre Waren lohnt.

Sieben Pop-Up-Stores gab es im Winter in Freudenstadt und aus einem ist inzwischen ein richtiger, dauerhafter Laden geworden: der Pop-Up-Store von Israel Surco. Der Künstler lebt in Pfalzgrafenweiler und führt den Laden seit Juli an Freudenstadts Marktplatz.

Künstler zieht Kunden in Laden

Dezente Musik, viel Licht und Aufgeräumtheit, ein Sideboard und ein offener Schrank strahlen augenzwinkernde Bürgerlichkeit der 1950er Jahre aus. Überall hängen und liegen T-Shirts und Pullover mit liebevoll dezenten Tierzeichnungen. In der Nähe des Schaufensters steht ein Tisch mit Siebdruckrahmen darauf, damit Passanten auch von draußen zuschauen können, wenn der peruanische Illustrator Surco seine fein gezeichneten Eichhörnchen, froh springenden Hirsche und satten Wale auf die Textilien druckt.

Fein gezeichnete Eichhörnchen, froh springenden Hirsche und satte Wale zeichnet der peruanische Künstler Israel Surko. SWR Bertram Schwarz

Pop-Up-Stores beleben die Innenstadt

Surko ist einer von denen, die es im vergangenen Jahr einfach mal ein paar Wochen probiert hatten mit einem Pop-Up-Store. Mit Erfolg, sagt Franziska Hoferer von der Wirtschaftsförderung Freudenstadt.

"Für uns ist das ein Supererfolg, dass er entschieden hat, einen Laden stationär dann auch zu nehmen. Der Laden ist super gestaltet und bereichert die Innenstadt."

Pop-Up-Store Nummer acht hat geöffnet

Eine Handvoll Läden stehen noch leer in Freudenstadt – doch die Geschichte geht weiter: Pop-Up-Store Nummer Acht hat seit drei Wochen offen. Die Firma Pure Signs verkauft ihr hochwertiges Essbesteck und Geschirr bisher an Fachhändler in Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Im Pop-Up-Store in Freudenstadt wolle er mit den Kunden direkt in Kontakt kommen, sagt Geschäftsführer Hans-Peter Schuon. Auch Schuon denkt über einen dauerhaften Laden in Freudenstadt nach. Nicht zuletzt, weil er den Illustrator Israel Surko kennenlernte und der ein Kindergeschirr mit Kakadu, Tiger und Elefant für ihn designte. Es kommt im Winter auf den Markt.