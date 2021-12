per Mail teilen

Trotz Verbotes haben sich am ersten Weihnachtsfeiertag in Reutlingen erneut Gegner der Corona-Verordnung versammelt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Fast 170 Personen wurden kontrolliert, in rund 130 Fällen wurden Platzverweise erteilt. Größere, länger andauernde Versammlungen oder Gruppierungen verhinderten die Einsatzkräfte.