Am Mittwochnachmittag ist die Polizei in Hopfau (Kreis Rottweil) zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Eine Frau hatte die Beamten alarmiert, weil sie eine über ein Meter lange Schlange in ihrem Garten entdeckt hatte. Vor Ort stellte die Polizeistreife jedoch fest, dass keine Gefahr von der Schlange ausgeht. Bei dem Tier handelte es sich lediglich um ein ausgewachsenes Exemplar einer ungiftigen heimischen Ringelnatter.