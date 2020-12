Ein polizeibekannter Mann aus dem Kreis Tübingen ist wegen mehrerer Eigentumsdelikte verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt, weil sich der 40-Jährige vor kurzem in eine Firma in Tübingen-Hirschau Zutritt verschafft haben soll, wo Maschinenbauteile und Werkzeug gestohlen wurden. Außerdem waren auf dem Firmengelände zwei Kunststoffboxen in Brand gesteckt worden. Der Beschuldigte soll auch in eine Betriebskantine in Tübingen eingebrochen und dort unter anderem Lebensmittel und Küchengeräte gestohlen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der Tatverdächtige der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, die den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm.