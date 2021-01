per Mail teilen

Wegen des Tauwetters warnt die Polizei in den Kreisen Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar vor Dachlawinen. Mehrere geparkte Autos wurden bereits von abgehenden Dachlawinen beschädigt, so die Polizei. Fußgänger sollten vorsichtig an Gebäuden und Dachvorsprüngen vorbeigehen.