In Tuttlingen hat die Polizei den mutmaßlich illegalen Handel von Hunden gestoppt. In einer Wohnung wurden in der vergangenen Woche vier American Bully Welpen beschlagnahmt und anschließend ins Tierheim gebracht. Sie stammen aus Rumänien und wurden über das Internet gehandelt. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Hunde bereits verkauft worden waren.