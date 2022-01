Autos aufgebrochen - Diebes-Duo gefasst

per Mail teilen

Die Polizei in Sigmaringen hat zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren festgenommen. Sie sollen mehrere Wertgegenstände aus Autos gestohlen haben. Am Donnerstag sind sie laut Polizei auf frischer Tat von Anwohnern erwischt worden. Den älteren der mutmaßlichen Täter konnten die Anwohner festhalten, den jüngeren nahmen die Ermittler kurz darauf fest. Er hatte noch Glasscherben an der Kleidung und eine frische Handverletzung, die er sich offenbar beim Autoaufbruch zugezogen hatte, teilte die Polizei mit.