In Hechingen (Zollernalbkreis) hat ein Betrunkener am Samstagabend in Gaststätten randaliert und Besucher mit einem Messer bedroht. Als ein Streifenwagen eintraf, ging der Mann laut Polizei mit dem Messer auf die Beamten zu und drohte sie abzustechen. Durch Einsatz von Reizgas konnte der Mann entwaffnet und festgenommen werden. Weil er noch einen späteren Angriff mit Schusswaffen und Handgranaten ankündigte, wurde seine Wohnung durchsucht. Waffen wurden nicht gefunden. Bereits in der Nacht zum Samstag war in Balingen ein Streifenwagen von Gästen einer lautstarken Party mit Flaschen beworfen worden. Wegen der aufgeheizten Stimmung riefen die Beamten Streifenwagen umliegender Reviere zur Hilfe.