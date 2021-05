Die Polizei hat am Montagabend in Balingen (Zollernalbkreis) eine Feier in einem Mehrfamilienhaus aufgelöst. Als die Beamten das erste Mal an der Wohnungstür standen, waren laut Polizei nur die Bewohner da, beim zweiten Besuch aber feierten acht Gäste zwischen 16 und 29 Jahren mit der Familie. Einige andere seien über den Balkon geflüchtet. Laut Mitteilung bekommen alle eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.