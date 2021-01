Die Behörden wollen auch an diesem Wochenende den Ansturm auf die Wintersportgebiete im Nordschwarzwalds einschränken. Am letzten Wochenende waren die Zufahrten der Schwarzwaldhochstraße bereits kurz nach 9 Uhr gesperrt. Sobald die Parkplätze entlang der Schwarzwaldhochstraße, der B500, belegt sind, machen die Behörden die Zufahrten dicht. Dieses Konzept habe an den vergangenen Wochenenden gut funktioniert, sagte ein Sprecher der Offenburger Polizei. Mussten über das lange Silvester-Wochenende noch 1500 Verwarnungen erteilt werden, waren es am letzten Sonntag nur noch 30 bis 40. Vorrangig gehe es darum, ein Verkehrschaos zu vermeiden und Rettungswege frei zu halten. Für Entspannung könnte vielleicht sorgen, dass nun auch in tieferen Lagen Schnee liegt und nicht alle in die Höhengebiete fahren müssten, zumal am Sonntag mit weiteren Schneefällen zu rechnen ist.