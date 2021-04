per Mail teilen

Die Reutlinger Polizei hat erneut Treffpunkte sogenannter Auto-Poser kontrolliert. In der Spitze wurden mehr als 100 Autos gezählt, die in Kolonnen von Parkplatz zu Parkplatz fuhren, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei es auch zu Hupkonzerten und typischem Poser-Verhalten gekommen. Die Beamten stellten in der Nacht zum Samstag rund 40 Verstöße gegen die Corona-Regeln fest und erteilten 15 Platzverweise.