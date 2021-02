per Mail teilen

Im Kreis Freudenstadt hat die Polizei in der vergangenen Woche den Güterverkehr auf den Straßen kontrolliert. Insgesamt stellten die Beamten 37 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeit bei Lastwagenfahrern fest. In elf Fällen war die Ladung nicht korrekt gesichert. Außerdem wurden mehrfach die Beleuchtung und in einem Fall die Bremsanlage beanstandet.