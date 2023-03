Erneute Suchaktion ohne Erfolg - Vater von Fußballprofi weiter vermisst

In der Partymeile von Villingen-Schwenningen, der Färberstraße, wurde Dirk Brünker vor Weihnachten zuletzt gesehen. Sein spurloses Verschwinden bleibt rätselhaft.

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag ein Waldgebiet südlich von Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) abgesucht. Sie hatten die Hoffnung, Spuren des seit dem 23. Dezember 2022 verschwundenen Dirk Brünker zu finden.

Zwischen Villingen-Schwenningen und Donaueschingen verschwunden

Wie die Polizei jetzt mitteilte, verlief auch diese Suchaktion nach dem Vater des Profi-Fußballers Kai Brünker vom FC Magdeburg trotz neuer Hinweise ergebnislos. Die erneute Suche sei gestartet worden, weil es neue Zeugenhinweise gegeben habe. Außerdem hatte sich das Handy des Vermissten in der Nacht seines Verschwindens laut Polizei kurz in einen Funkmast bei dem jetzt durchsuchten Waldstück eingewählt.

Zweitliga Fußballer Kai Brünker vom FC Magdeburg vermisst seinen verschwundenen Vater aus Villingen-Schwenningen. dpa Bildfunk Friso Gentsch

Zuletzt an Heiligabend gesehen worden

Der Vermisste hatte laut Polizei am Tag vor Heiligabend mehrere Gaststätten in der Villinger Kneipen- und Partymeile Färberstraße besucht. Danach verschwand der 61-Jährige spurlos. Vermutlich sei er auf dem Heimweg gewesen. Die Polzei hat die Vermisstenanzeige ins Internet gestellt. Um den Jahreswechsel gab es bereits mehrere große Suchaktionen in Brigachtal: in einem Waldgebiet mit Spürhunden und Hubschrauber, im Flüsschen Brigach mit Tauchern. Doch sie brachten keinen Erfolg.

Sohn aus Magdeburg mobilisierte Fangemeinde

Bereits kurz nach dem spurlosen Verschwinden seines Vaters hatte der Fußballer Kai Brünker über Instagram seine Fangemeinde und die Bevölkerung aufgerufen, ihm oder der Polizei Hinweise zukommen zu lassen. Kai Brünker stammt aus Villingen-Schwenningen und spielt seit 2020 für den 1. FC Magdeburg.