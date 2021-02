Die Polizei hat in der vergangenen Nacht gegen 22:30 Uhr in Trossingen ein illegales Autorennen beendet. Die 19 und 20 Jahre alten Raser wurden in der Innenstadt mit 90 km/h geblitzt. Zuvor waren die beiden mit ihren Wagen in der Stadt in Poser-Manier auf und ab gefahren, so die Polizei. Gegen die jungen Männer wird nun wegen einer entsprechenden Straftat ermittelt.