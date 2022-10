Polizei Reutlingen warnt vor Einbrechern

In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Wohnungseinbrüche. Die Polizei in Reutlingen und in anderen Städten und Gemeinden gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Die Nächte werden länger und die Zahl der Einbrüche nimmt erfahrungsgemäß zu. Die Polizeipräsidien in der Region raten deshalb zur Vorsicht und zur Vorbeugung. Zwar sei in den vergangenen Jahren die Zahl der Wohnungseinbrüche auch wegen der Pandemie deutlich zurückgegangen. Dennoch sollte man wachsam sein, so die Polizei. Polizei Reutlingen bietet Beratung an Häufig würden Fenster und Türen aufgehebelt. Auch das Einschlagen von Scheiben oder das Aufbohren von Schlössern komme noch zum Einsatz. Zwar lasse sich der materielle Schaden eines Einbruchs beseitigen, so das Polizeipräsidium Pforzheim. Das Gefühl der Sicherheit in der eigenen Wohnung lasse sich aber nicht wiederherstellen. Deshalb bietet die Polizei Beratungen vor Ort, wie man mit Sicherheitstechnik Einbrüchen vorbeugen kann. Das Polizeipräsidium Reutlingen kündigte außerdem verstärkte Kontrollen an.

