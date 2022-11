Das Polizeipräsidium Reutlingen meldet mehr Halloween-Einsätze als im vergangenen Jahr. In Albstadt wurde zusätzlich eine groß angelegte Alkohol- und Drogenkontrolle organisiert.

In der Halloween-Nacht hatte die Polizei in Reutlingen, Tübingen und Albstadt viel zu tun. Rund 80 Mal rückten die Beamten laut Bericht in der Halloween-Nacht aus. In einer Reutlinger Disco wurde Pfefferspray versprüht. Außerdem gab es Schlägereien, illegales Feuerwerk, Sachbeschädigungen und zwei kleinere Brände in Tübingen.

Verkehrskontrollen in der Nacht

In Albstadt (Zollernalbkreis) hatte die Polizei eine aufwändige Verkehrskontrolle organisiert. Von 20 Uhr abends bis 2 Uhr in der Nacht stoppte sie verdächtige Fahrzeuge auf der B463. Die Feuerwehr war extra angerückt, um die Kontrollstelle auszuleuchten. Über 30 Personen wurden erwischt. Die Verstöße reichten vom Drogenkonsum bis zum Fahren ohne Führerschein oder ohne Sicherheitsgurt.