Die Polizei in Mengen (Kreis Sigmaringen) sucht nach Hinweisen auf bislang unbekannte Personen, die auf dem Friedhof Gräber zerstört haben. Laut Polizei soll das in der Nacht zum Donnerstag geschehen sein. Bei einem Kindergrab wurde der Grabstein umgeworfen und die Bepflanzung beschädigt. An einem weiteren Grab wurde unter anderem ein Keramikengel zerbrochen. Außerdem wurde am Mengener Kriegerdenkmal eine Eibe herausgerissen und ein Weihwasserstein umgeworfen.