Die Polizei hat mit einem Polizeibus 20 offenbar völlig übermüdete ukrainische Flüchtlinge in Sigmaringen in eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) gebracht. Einer Streife war am späten Freitagabend am Bahnhof die Gruppe aufgefallen, so die Polizei am Sonntag. Dabei handelte es sich um 16 Kinder und Jugendliche sowie vier Erwachsene. Die Flüchtlinge sollten in der Erstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen aufgenommen werden. Die LEA hatte jedoch zu dem Zeitpunkt keine Fahrzeuge.