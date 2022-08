Die Polizei fahndet nach einem Mann. Er soll in der Nacht auf Dienstag möglicherweise gleich zwei Raubüberfälle in Reutlingen begangen haben: auf Tankstelle und Spielcasino.

Ein Mann soll gegen 1.20 Uhr eine Tankstelle in Reutlingen überfallen haben. Laut Polizei hatte er einen Mitarbeiter mit dem Messer bedroht, Bargeld gefordert und sei danach geflüchtet - zu Fuß in Richtung Tübingen. Mehrere Streifenwagen suchten sofort nach dem Mann, fanden ihn aber nicht.

Wenige Stunden später Raubüberfall in Spielcasino

Kurze Zeit später, gegen 6 Uhr am Morgen, wurde die Polizei erneut alarmiert: Ein Spielcasino in der Reutlinger Innenstadt wurde überfallen. Auch hier bedrohte ein Mann einen Mitarbeiter mit dem Messer und forderte Geld. Anschließend floh er mit dem Fahrrad in Richtung Marktplatz, so die Polizei. Dabei soll es fast zu einem Unfall mit einem noch unbekannten E-Bike-Fahrer gekommen sein.

So wird der Mann beschrieben

Bei der Suche nach dem Verdächtigen waren am Morgen neben mehreren Streifenwagen auch ein Hubschrauber im Einsatz. Bislang blieb die Suche erfolglos. Das Kriminalkommissariat Reutlingen bittet um Hinweise. Sie prüft, ob beide Straftaten von demselben Mann begangen wurden. In beiden Fällen werde der Unbekannte als circa 30 Jahre alt beschrieben, mindestens 1,80 Meter groß und schlank. Er soll eine blaue Jeanshose, eine helle Jacke mit grauer Kapuze und einen dunklen Mundschutz getragen haben.