Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung in einer Wohnung in Meßkirch (Kreis Sigmaringen). Dort hat die Feuerwehr am Freitag einen Wohnungsbrand rasch gelöscht. Der Bewohner, der laut Polizei augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Da in der Wohnung mehrere Brandstellen entdeckt wurden, besteht der Verdacht, dass der Mann das Feuer vorsätzlich gelegt hat. Die Polizei hat deshalb Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Der Schaden, der durch den Brand in der Wohnung entstand, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.