Lärm und Müll - das ist ein Teil der Folgen der Abschlussparty einiger Schülerinnen und Schüler in Reutlingen. Einer von ihnen muss möglicherweise den Polizeieinsatz bezahlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei in den Reutlinger Volkspark wegen einer ausufernden Party gerufen wurde. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es dort wieder zu einer Abschlussfeier mit 300 bis 400 Schülerinnen und Schülern. Ein Anwohner hatte sich über Lärm und herumliegenden Müll beschwert, schreibt die Polizei. Um kurz vor 23 Uhr trafen mehrere Beamten in Streifenwagen ein und lösten die Feier per Platzverweise auf.

Jugendlicher soll zu der Abifeier in Reutlingen aufgerufen haben

Wie die Polizei mitteilt, ermittelt sie nun gegen einen Jugendlichen, der in sozialen Medien zu der Party aufgerufen haben soll. Sie prüft, ob er die Kosten des Einsatzes und der Reinigung des Parks übernehmen muss. Die Stadt Reutlingen hat am Samstagmorgen dafür gesorgt, dass die Grünfläche von Glasflaschen und anderem Müll befreit wurde.

Gewaltsam ausgeraubt im Volkspark

Außerdem schreibt die Polizei, dass ein 19-Jähriger während der Feier ausgeraubt wurde. Er soll von zwei unbekannten Tätern mehrfach mit Fäusten angegriffen worden sein. Anschließend flüchteten sie mit seinen persönlichen Gegenständen und dem Alkohol, den er bei sich hatte. Die Polizei hat nach ihnen gefahndet, sie aber bislang nicht gefunden. Sie ermittelt zu den Unbekannten.