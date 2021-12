Polizei deckt mutmaßlich Illegalen Welpenhandel auf

per Mail teilen

Die Reutlinger Polizei hat einen mutmaßlich illegalen Welpenhandel aufgedeckt. Ein 28-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann soll rund 50 Hunde übers Internet verkauft haben - vor allem Labradore und Golden Retriever. Dabei gab er an, die Tiere seien reinrassig. Doch mehrere Käufer wurden laut Polizei später stutzig. Die Tiere seien zum Teil erkrankt. Vermutlich hatte man sie falsch gehalten. Die Käufer erstatteten Anzeige. Weil es auch Hinweise auf Betrug gab, durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen in Pfullingen und Reutlingen. Sie fand Welpen und Bargeld. Woher die Tiere stammten, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Menschen, die dieses Jahr Hunde in Reutlingen oder Pfullingen erworben haben, sich zu melden, wenn sie keinen Kaufvertrag oder Stammbaum erhalten haben.