Der sogenannte Hanfautomat aus Horb ist weg. Die Polizei hat ihn beschlagnahmt. Darin sollen wieder Drogen-Produkte verkauft worden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei hat den sogenannten Hanfautomaten in Horb (Kreis Freudenstadt) beschlagnahmt. Sie hat den Verdacht, dass dort erneut Hanfprodukte mit berauschenden Inhaltsstoffen verkauft wurden.

Automat abgebaut und beschlagnahmt

Zusammen mit dem städtischen Bauhof hat die Polizei den Automaten abgebaut und beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft in Rottweil und die Kriminalpolizei Freudenstadt ermitteln wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, so die Polizei.

Hanfautomat in Horb schon mal untersucht

In dem sogenannte Hanfautomaten in Horb waren Anfang November Hanf-Produkte aufgefallen, die zu viel THC enthielten - also den illegalen, berauschenden Inhaltsstoff von Cannabis. Ein Mann wurde dafür verurteilt. Ob nun erneut gegen ihn oder jemand anderes ermittelt wird, wollte die Polizei nicht sagen. Sie vermutet, dass sich in dem Automaten erneut Hanf-Produkte mit zu viel THC befanden. Wegen desselben Verdachts hat die Polizei auch Automaten in Freudenstadt und Sindelfingen (Kreis Böblingen) beschlagnahmt.