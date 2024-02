Im Februar 2020 wurde die erste Corona-Infektion in Baden-Württemberg nachgewiesen. Es folgten Maßnahmen, die es so nie zuvor gegeben hatte. Der SWR will mit Gästen und Publikum darüber diskutieren.

Unter dem Titel "Vier Jahre Corona: Was haben wir gelernt? (oder auch nicht...)" laden SWR und Landestheater Tübingen (LTT) zu einer Podiumsdiskussion am 22. Februar 2024 ein. Sie ist Teil der Veranstaltungsreihe "Jetzt mal Tacheles" und soll dem offenen Austausch über kontroverse Themen dienen. Interessierte können die Veranstaltung in einem Livestream mitverfolgen.

Nachdem am 25. Februar 2020 die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg festgestellt worden war, folgte bereits im Monat darauf der erste Lockdown. Mit nie da gewesenen Einschränkungen für die Gesellschaft und Entscheidungen von der Landespolitik: ein stark belastetes Gesundheitssystem, geschlossene Schulen und Geschäfte, Ausgangssperren, Maskentragen und Impfpflicht für verschiedene Berufsgruppen - vor allem im Medizinbereich.

Ein an Covid-19 erkrankter Patient wird im Februar 2021 auf einer Intensivstation im Uniklinikum Tübingen behandelt. dpa Bildfunk Universitätsklinikum Tübingen | Tobias Wuntke

Wir wollen darüber reden – und zwar Tacheles!

Am Donnerstag, dem 22. Februar 2024, laden der SWR und das LTT wieder zur Diskussion ein. Unter dem Titel "Vier Jahre Corona: Was haben wir gelernt? (oder auch nicht...)" ist eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Forschung und Medizin sowie Kritikerinnen und Kritikern der Corona-Politik geplant. Dabei geht es unter anderem um die Fragen: Waren die Maßnahmen sinnvoll? Was hat die Pandemie mit der Gesellschaft gemacht? Und was müssen wir für eine nächste Pandemie lernen?

Ein Arztmobil des Deutschen Roten Kreuzes stand während der Corona-Pandemie über Monate auf dem Marktplatz in Tübingen. Die Stadt hatte zusammen mit dem DRK kostenlose Schnelltests für alle angeboten. SWR Sarah Beschorner

Auf dem Podium diskutieren Lisa Federle (Notärztin und Bestsellerautorin aus Tübingen), Landrat Klaus Michael Rückert aus Freudenstadt, Marco Krüger (Sicherheitsethiker und Mitglied der Enquetekommission des Landtags zur krisenfesten Gesellschaft) von der Universität Tübingen und die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke, ebenfalls aus Tübingen - und das Publikum.

Marcel Wagner, Leiter des SWR Studio Tübingen moderiert die Podiumsdiskussion.