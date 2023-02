"Das geht dich nix an!" Podcast vom Bund ausgezeichnet

Mit dem Podcast "Das geht dich nix an!" gewinnen Schüler der Grundschule Wendelsheim (Kreis Tübingen) den Schülerwettbewerb zur politischen Bildung 2022.

Dürfen meine Eltern in meinem Tagebuch lesen? Darf ich Geheimnisse haben? Mit diesen und anderen Fragen rund um die Privatsphäre von Kindern beschäftigt sich der Podcast "Das geht dich nix an!" der vierten Klasse der Grundschule Wendelsheim. Jetzt ist der Podcast von der Bundeszentrale für Politische Bildung ausgezeichnet worden.

Große Freude und Überraschung: SWR-Reporter Bertram Schwarz war dabei, als die Schülerinnen und Schüler von ihrem Gewinn erfahren haben:

Kinderrechte in 7 Minuten erklärt

Der Leiter des Schülerwettbewerbs, Hans-Georg Lambertz, überreichte die Urkunden an die Schüler. Laut Lambertz sei es den Kindern gelungen, nicht nur das Kinderrecht der Privatsphäre zu beleuchten, sondern auch andere Kinderrechte zu diskutieren, ohne dabei den Fokus zu verlieren. Außerdem hätten sie alle Fragen, die im Wettbewerb vorgegeben waren abgearbeitet und das in einem sieben minütigen Podcast.

"Sie haben viele Stationen und Menschen befragt und haben das in einen sehr unterhaltsamen Beitrag gebracht."

Schüler dürfen zur Belohnung verreisen

Der Hauptgewinn umfasst eine einwöchige Reise nach Bonn im Mai mit vollen Programm, Halbpension und ohne Schulalltag. Bei den Schülern war die Freude über den Gewinn groß. Laut Klassenlehrerin und Multimediabeauftragten Heidi Haaf, werden die Kindern in Bonn ein perfektes Sozialtraining durchmachen.

Die Kinder jubelten als sie erfuhren, dass sie den Hauptpreis gewonnen haben. SWR

Schüler entschieden sich für das Thema Privatsphäre

Gleich zu Beginn des Schuljahres sammelten die Viertklässler jede Menge Informationen und entwickelten gemeinsam mit ihrem Schulsozialarbeiter und ihrer Klassenlehrerin eine Rahmengeschichte und einzelne Rollen. Fast jedes Kind bekam eine Sprechrolle oder durfte singen oder Geräusche machen, erzählt Heidi Haaf. Die Schüler konnten zwischen sechs verschiedenen Projektthemen wählen. Darunter "Schluss mit Schubladendenken", "Was essen wir morgen?" oder "Das geht dich nix an!". Ihr Projekt sollte als Wandzeitung, Video oder Podcast umgesetzt werden.

Die Kinder konnten das Thema für den Podcast selbst aussuchen. SWR

Viel Arbeit mit großem Lerneffekt

In dem Podcast "Das geht dich nix an!" erklären die Kinder der Wendelsheimer Grundschule in einer Art Hörspiel, dass es eine UN-Kinderrechtskonvention gibt mit 54 Kinderrechten. Zum Beispiel, dass Kinder das Recht auf Privatsphäre haben. Eltern dürfen nicht ungefragt Briefe oder Emails der Kinder lesen. Es gibt aber auch Ausnahmen, erklären die Schüler. Zum Beispiel, wenn die Eltern den Verdacht haben, dass ihre die Kinder etwas tun, was ihnen schadet.

Der Schülerwettbewerb zur politischen Bildung 2022 fand zum 51. mal statt und wird von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgetragen. Den gleichen oder einen ähnlichen Hauptgewinn erhalten noch zehn weitere Schülerprojekte aus Deutschland.