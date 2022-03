Horb stellt Pläne für Solarpark bei Ahldorf vor

per Mail teilen

Entlang der A81 plant der Projektentwickler Juwi einen Solarpark. Am Dienstagabend hat er zusammen mit der Stadtverwaltung in einem Online-Bürgerdialog über die Pläne informiert.

Auf einer Fläche von 13 Hektar soll Solarstrom für rund 5.000 Haushalte erzeugt werden. Knapp 26.000 Solarmodule mit einer Leistung von 14 Megawatt sieht der Projektentwickler Juwi dort vor. Damit können nach Angaben von Juwi 10.000 Tonnen Co2 eingespart werden. Die Juwi gruppe ist ein Tochterunternehmen des Mannheimer Energieversorgers MVV und eine Pionierin in Sachen Solarparks.

Auf den markierten Flächen soll der von der Juwi-Gruppe geplante Solarpark bei Horb-Ahldorf entstehen (Ausschnitt). Juwi

Baustein im Klimakonzept der Stadt

Der Solarpark bei Horb-Ahldorf (Kreis Freudenstadt) könnte zu einem Meilenstein auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität sein, betonte Horbs Oberbürgermeister Rosenberger vor rund 50 Teilnehmern der Präsentation im Internet. Denn die Stadt will bis 2050 klimaneutral werden. Dazu wurde die Wasserkraft ausgebaut, Nahwärme und Blockheizkraftwerke wurden gefördert. Bevor der Gemeinderat aber in die Planung für den Solarpark einsteige, müssten allerdings alle Fragen aus der Bevölkerung zu dem flächenintensiven Projekt diskutiert werden. Der erste Schritt dazu sollte der digitale Bürgerdialog sein.

Bürger haben Fragen zum Nutzen des Solarparks

Bei den Fragen der Bürger ging es um faire Lieferketten, die Produktion der Module, um die Entwicklung des Mikroklimas oder auch darum, ob es nicht sinnvoller sei, bereits bebaute Flächen für Solarenergie zu nutzen. Bürger aus Ahldorf wollten wissen, was sie denn vom Solarpark hätten. Die Stadt Horb hätte eine Vorkaufsrecht für den Solarpark, so OB Rosenberger. Er könne sich vorstellen, dass sich neben den Stadtwerken die Bürger mit einer Genossenschaft am Solarpark beteiligen.

Planer heben Vorteile des Solarparks hervor

Laut Projektentwickler würde im Solarpark nur noch ein- bis zweimal im Jahr gemäht. Das würde die Artenvielfalt auf dem Gelände vervielfachen, weil es nicht mehr intensiv landwirtschaftlich genutzt werde. Außerdem füge sich die Anlage entlang der Autobahn gut in die Landschaft ein und sei kaum sichtbar.

So soll der Solarpark aus Richtung Ahldorf aussehen Juwi

Baubeginn frühestens Ende nächsten Jahres

Nun muss der Horber Gemeinderat entscheiden, ob die rechtlichen Voraussetzungen für den Solarpark geschaffen werden. Anfang kommenden Jahres könnte der Bebauungsplan für das Gelände aufgestellt werden. Im zweiten Quartal könnte die Stadt eine Baugenehmigung erteilen. Ein Baubeginn wäre Ende kommenden Jahres möglich. Der Bau selbst dauert nach Angaben von Juwi nur wenige Monate. Ab dem Frühjahr 2023 könnte der Solarpark Strom liefern.