Ein Bande hat die Diebstähle von mehreren Wohnwagen im Wert von insgesamt rund 700.000 Euro gestanden. Jetzt drohen den Angeklagten, zwei Frauen und einem Mann, Gefängnisstrafen.

Am vierten Verhandlungstag haben die Angeklagten, ein Trio aus Montenegro und Italien, einen Großteil der Taten gestanden. Vorausgegangen war ein sogenanntes Verständigungsgespräch zwischen dem Landgericht Tübingen, der Staatsanwaltschaft und den Angeklagten. Inhalt der Verständigung: legen die Angeklagten ein Geständnis ab, wird von der Verfolgung einiger Anklagepunkte abgesehen.

Hohe kriminelle Energie der Diebesbande

Die Staatsanwältin forderte nun in ihrem Plädoyer sechs Jahre und fünf Monate Gefängnis für die beiden Hauptangeklagten, eine 44-jährige Frau und einen 48-jährigen Mann. Eine weitere Frau könnte mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Die Staatsanwältin betonte noch einmal die hohe kriminelle Energie des Trios. Dennoch wertete sie das Geständnis positiv. Das habe dem Gericht "einige Prozesstage" erspart, so die Staatsanwältin.

Die Angeklagten sollen im vergangenen Jahr insgesamt 19 hochwertige Wohnwagen in ganz Deutschland gestohlen haben. Darunter auch mehrere in den Kreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und Zollernalb. Ihnen wird deshalb schwerer gemeinschaftlicher Bandendiebstahl vorgeworfen.

Prozess in Tübingen: Angeklagte teilweise vorbestraft

Erstmalig äußerten sich die Angeklagten auch zu ihren Biografien. Alle Drei gaben an, gar nicht oder nur wenige Monate zu Schule gegangen zu sein. Alle verloren früh ihre Eltern und verbrachten dann ihr Leben in ständigem Wechsel in unterschiedlichen europäischen Ländern. Die beiden Hauptangeklagten haben unter anderen Namen auch schon Haftstrafen in verschiedenen Ländern abgesessen - meistens wegen Diebstahls. Die dritte Angeklagte ist nicht vorbestraft.

Verhandelt wird am Landgericht Tübingen. SWR Katharina Kregel

Wirrwarr um persönliche Verhältnisse

Die beiden angeklagten Frauen sind Schwestern. Eine der beiden ist mit dem angeklagten Mann liiert. Zu Prozessbeginn hatten sie angegeben, nach Brauch der Sinti und Roma verheiratet zu sein. Während die 44-Jährige weiterhin von "ihrem Mann" sprach, war der sich aber plötzlich nicht mehr so sicher. Man sei praktisch verlobt, so der 48-Jährige, und hätte Ringe getauscht. Er könne sich aber gut vorstellen, seine Verlobte während des bevorstehenden Gefängnisaufenthaltes zu heiraten. Von seiner Partnerin bekam er für diese Idee einen genervten Blick, von den Anwesenden im Gerichtssaal zu mindest ein kleines Schmunzeln.

Wohnwagen-Diebstähle: Gab es noch weitere Bandenmitglieder?

Bei ihren Geständnissen gaben alle drei Angeklagten an, dass noch weitere Personen an den Diebstählen beteiligt gewesen seien, zu denen sie jedoch keine Angaben machen möchte. Das Urteil in dem Fall wird voraussichtlich am Donnerstag gesprochen.

Auf frischer Tat ertappt

Die Gruppe war im vergangenen Juli in Dußlingen (Kreis Tübingen) auf frischer Tat ertappt worden. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen dem SWR damals mitteilte, hatten die Diebe einen Wohnwagen von einem Dußlinger Firmengelände mitgenommen und waren damit weggefahren. Die Ermittler verfolgten die Bande bis Balingen und nahmen die drei Personen dort fest. Die Diebesbande war nach aufwendigen Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten.

Bande prahlte auf "Tiktok"

Mit ihren Erfolgen hielt die Diebesbande nicht hinter dem Berg. Die Ermittler fanden Videos bei "Tiktok", auf denen sich die Angeklagten mit großen Mengen Bargeld zeigten. Wichtiger für die Ermittler jedoch: immer wieder konnten die Handydaten der Angeklagten dort lokalisiert werden, wo es auch Diebstähle gab. Bei ihren Taten hatte die Bande die geklauten Wohnmobile jeweils schnellstmöglich mit gefälschten Nummernschildern nach Frankreich gebracht und dort verkauft.