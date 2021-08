per Mail teilen

Am Landgericht Tübingen hat die Staatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre Haft für den Mann aus Wildberg (Kreis Calw) gefordert. Bei ihm wurde ein gigantisches Lager an illegalen Waffen gefunden.

Maschinenpistolen, Langwaffen, Munition, selbstgebauter Sprengsatz, Chemikalien und Schalldämpfer – das alles wurde bei dem 37-jährigen Mann aus Wildberg gefunden. Er hatte sein illegales Waffenlager über mehrere Orte gestreut: zu Hause, in Lagerhallen in Ostelsheim und Simmozheim und in Erdbunkern. Die meisten der Waffen dürfen nicht ohne Genehmigung gekauft werden. Deshalb hatte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt.

Plädoyer der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers

Der Staatsanwalt sieht die Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und den vorsätzlichen, unerlaubten Besitz von Waffen und Sprengstoff bei dem 37-Jährigen als nachgewiesen an. Dass der Mann mitgeholfen habe, sein illegales Waffenlager zu finden, wirke sich strafmildernd aus, so der Staatsanwalt. Er plädierte auf dreieinhalb Jahre Gefängnis für den Mann. Sein Anwalt forderte eine Strafe von zweieinhalb Jahren.

Das sind nicht die Waffen, die bei dem Mann aus Wildberg (Kreis Calw) gefunden wurden. Das Bild zeigt ein Waffenarsenal, das die Polizei Siegen-Wittgenstein ausgehoben hat. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Polizei Siegen-Wittgenstein (Sujetbild)

Motiv für den Waffenbesitz

Als Grund für den Besitz der Kriegswaffen, vollautomatischen Gewehren und Munition nannte der 37-Jährige am ersten Prozesstag Ende Juli die Flüchtlingskrise und Anschläge in Deutschland. Damit meinte er beispielsweise den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin 2016. Mit den Waffen wollte er sich und andere für den "Verteidigungsfall" ausstatten, sagte er.

Waffen für eine Bürgerwehr?

Auf seinem Smartphone wurden Fotos gefunden, die laut Richterin eine Nähe zu rechtem Gedankengut zeigen. Ob mit den Waffen eine Bürgerwehr gegründet oder möglicherweise ein Anschlag geplant werden sollte, konnte laut Staatsanwaltschaft aber nicht geklärt werden. Dafür habe es keine Erklärungen und Belege gegeben.

Unter Tränen bezeichnete der Hauptangeklagte seine Tat als absolut verwerflich. Er habe sich "in einer total irren Vorstellung verrannt" und wolle keine Waffe mehr in die Hand nehmen, so der Angeklagte am Mittwochvormittag.

Mitangeklagte: Waffenbesitz unterstützt

Den drei Mitangeklagten, seiner Verlobten und zwei Männern aus Magstadt und Sindelfingen, wird Strafvereitelung vorgeworfen. Sie hatten nach der Verhaftung des Hauptangeklagten im August 2020 Teile des Waffenlagers in neue Verstecke gebracht. Die Staatsanwaltschaft forderte für die drei Mitangeklagten Haftstrafen von eineinhalb Jahren beziehungsweise einem Jahr und zehn Monaten.

Verlobte: "Ich hatte keine Ahnung"

Die Verlobte des Hauptangeklagten habe von den Waffenlagern ihres Lebensgefährten nichts gewusst, hatte die 24-Jährige vor Gericht gesagt. Sie habe keine Ahnung davon gehabt, dass er eine Waffe im Zimmer ihres gemeinsamen Kindes und weitere Waffen und Munition im Keller der gemeinsamen Wohnung in Wildberg gelagert hatte. Erst bei der Wohnungsdurchsuchung sei das herausgekommen.

Mitangeklagter belastet Verlobte

Gleichwohl soll sie am Tag nach der Wohnungsdurchsuchung mit zwei Mitangeklagten Waffen aus einer Lagerhalle in Ostelsheim (Kreis Calw) in andere Verstecke gebracht haben. Einer der beiden Mitangeklagten, ein 43-Jähriger aus Magstadt, sagte vor Gericht, sie habe den Code des Waffenschranks eingegeben. Weitere Details nannte er nicht.

Wie geht es weiter am Landgericht Tübingen?

Wie das Landgericht Tübingen entscheidet, wird am kommenden Dienstag (31. August) bekannt gegeben werden. Da soll das Urteil verkündet werden.