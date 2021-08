Mit einem Pilotprojekt will die baden-württembergische Landesregierung digitale Volkshochschulen fördern. In der Kategorie Online-Sprachkurse sind nach Angaben des Kultusministeriums auch die Volkshochschulen in Rottenburg (Kreis Tübingen) und Reutlingen dabei. Beide sollen in diesem Bereich dann auch überregionale Angebote machen. Insgesamt will das Land in den nächsten vier Jahren 40 Millionen Euro in das Modellprojekt investieren.