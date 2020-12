Die Württembergische Philharmonie Reutlingen bietet in Corona-Zeiten Zaungast-Konzerte in sozialen Einrichtungen mit kleinen Besetzungen an. Den Auftakt macht heute ein Fagott-Trio im Tübinger Poloni-Heim. Konzerte können gegen eine Spende auch im Probestudio der Philharmonie in Reutlingen gebucht werden.