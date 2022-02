Tübinger Landrat will Aufschub bei Impfpflicht

Die Impfpflicht für Beschäftigte in Heimen und Klinken soll in Baden-Württemberg kommen. Das hat die Regierungskoalition beschlossen. Indessen bittet Landkreistags-Präsident Walter den Bundesgesundheitsminister um Aufschub.

Dem Präsidenten des Landkreistags Baden-Württemberg und Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU) geht es dabei zunächst vor allem um die Gesundheitsämter. Sie müssten die Impfpflicht durchsetzen, also beispielsweise Atteste prüfen, pflegerische Notsituationen in den jeweiligen Heimen berücksichtigen und gegebenenfalls Bußgelder verhängen, Betretungs- oder Tätigkeitsverbote aussprechen.

In seinem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schreibt Walter, all das würde für die ohnehin schwer belasteten Gesundheitsämter in Baden-Württemberg einen enormen zusätzlichen Aufwand bedeuten. Er fügt hinzu, dass dieser Aufwand aus seiner Sicht in keinem Verhältnis zum möglichen Nutzen stehe.

Mit dem Durchsetzen einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht auf der Basis aktueller Entwicklungen wird die Akzeptanz der Bevölkerung für staatliches Handeln vielfach zerstört.

Walter: Impfpflicht wegen Omikron neu diskutieren

Angesichts der inzwischen vorherrschenden Omikron-Variante beim Coronavirus müsse die einrichtungsbezogene Impflicht bundesweit neu diskutiert werden. Denn bei Omikron schütze die Impfung nur begrenzt vor Ansteckung und Übertragung. Schließlich trügen auch viele bereits geboosterte Beschäftigte das Virus in Pflegeeinrichtungen.

Joachim Walter ist Landrat des Kreises Tübingen und Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg. SWR Sarah Beschorner

Das verdeutlicht Walter mit Zahlen aus dem Kreis Tübingen. Dort habe es in diesem Jahr bislang in 14 Einrichtungen Corona-Ausbrüche gegeben, wobei in 12 Fällen wahrscheinlich Mitarbeiter das Virus ins Haus getragen hatten. Davon hätten 6 bereits eine Auffrischungsimpfung gehabt, 3 seien zumindest grundimmunisiert gewesen.

Mössinger Chef von Pflegeeinrichtungen für die Impfpflicht

Im Gegensatz zum Tübinger Landrat Walter ist der Chef der Mössinger Benevit-Gruppe, Kaspar Pfister, gegen eine Aussetzung der Impfpflicht. Er hat bereits rund 60 ungeimpfte Mitarbeiter seiner Pflegeheime freigestellt. Die Hälfte davon sei inzwischen aber doch einverstanden mit einer Impfung. Insgesamt beschäftigt die BeneVit-Gruppe rund 2.000 Mitarbeiter.

Pfister sieht die Corona-Impfung als ethische Verantwortung des Pflegepersonals. Die Uneinigkeit der Politik in dieser Frage belaste die Pflegebranche.