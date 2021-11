per Mail teilen

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Mössingen (Kreis Tübingen) zieht der Betreiber BeneVit Konsequenzen. Ab Dezember werden ungeimpfte Mitarbeitende freigestellt.

BeneVit-Geschäftsführer Kaspar Pfister will jetzt handeln, um die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen der Einrichtung vor Corona zu schützen. Die Politik ist ihm zu zögerlich, weil sie über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen noch immer keine Entscheidung getroffen hat.

2G-Regel für Beschäftigte im Pflegeheim

Deswegen soll bei BeneVit künftig die 2G-Regel gelten. Die Regelung geht über die von der Politik diskutierte 3G-Regel in Betrieben hinaus. Zutritt haben nur noch geimpfte und genesene Beschäftigte. Ungeimpfte werden ab Dezember freigestellt. Es sei denn, sie haben ein ärztliches Attest. Zunächst werden Urlaub und freie Tage angerechnet.

Pflegedienstleiter BeneVIT BeneVit ist bundesweit tätig und betreibt 26 Einrichtungen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Haus am Park, BeneVit Pflegeheim in Mannheim SWR Dagmar Kwiatkowski

Corona-Ausbruch in Mössingen

Anlass war ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim der Einrichtung in Mössingen (Kreis Tübingen). Mehrere Bewohner und Mitarbeitende wurden krank. Zuvor hatte es bereits in Mannheim einen Corona-Ausbruch gegeben. Dort starben sogar alte Menschen. BeneVit-Geschäftsführer Pfister berichtet von mehreren Einrichtungen, die von Infektionen betroffen sind.

85 Prozent der Beschäftigten geimpft

Nach Auskunft von Pfister sind derzeit 85 Prozent der Beschäftigten geimpft. Derzeit werden intensive Gespräche mit den ungeimpften Mitarbeitenden geführt. Ziel sei es, den Anteil auf 95 Prozent zu erhöhen. Wer sich dennoch nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen will, müsse eben die Konsequenzen ziehen. Pfister bedauert, wenn Mitarbeitende sich nicht überzeugen lassen und gehen. Rund 50 bis 60 ungeimpfte Personen werden von den neuen Regelungen betroffen sein.