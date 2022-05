Petition für die Verpackungssteuer

Der Tübinger Gemeinderat soll die Verpackungssteuer nicht aussetzen. Das fordern mittlerweile über 700 Unterzeichner einer Online-Petition. Eine Fridays for Future-Aktivistin hat die Petition gestartet. Der Gemeinderat wird darin aufgefordert, die Verpackungssteuer nicht auszusetzen bis zu einem endgültigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Am 28. April hatte der Gemeinderat entschieden, gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Baden-Württemberg Revision einzulegen. In der Begründung der Petition heißt es, durch die Steuer würden Verpackungen vermieden und Mehrwegsysteme attraktiver. Mit der Einführung der Steuer seien die Mülleimer in Tübingen sichtbar leerer geworden. Es sei wichtig, dass die Steuer weiter erhoben werde, so die Petition. Nur so könne man belastbare, wissenschaftliche Daten erhalten, die zeigen, wie sich die Steuer auf das Müllaufkommen in Tübingen auswirke.